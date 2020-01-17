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Срна прошел стажировку в Манчестер Сити

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Хорват работал под руководством Хосепа Гвардиолы.
Дарио Срно
Дарио Срно
ФК Шахтер Донецк

Помощник главного тренера Шахтера Луиша Каштру Дарио Срна прошел стажировку в Манчестер Сити.

“Дорогие друзья, спасибо за гостеприимность. Было очень приятно провести с вами время. Это был отличный опыт, учиться у самого лучшего в мире тренера и его изумительной команды. 

Удачи, Ман Сити“, - написал хорватский специалист на своей странице в Instagram.

Отметим, что Срна также встретился с Александром Зинченко в Манчестере.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Дарио Срна
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