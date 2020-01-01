Сульшер: МЮ не может позволить себе еще 24 года без титула

"Красные дьяволы" хотят одержать победу в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего матча с Ливерпулем в рамках АПЛ.

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“Клопп после прошлого матча назвал нашу игру скучной? Я не думаю, что это обвинение. Я должен принять это как комплимент, ведь это значит, что мы хорошо играли в обороне.

Когда тренер соперника разочарован, то это хороший признак того, что наши парни хорошо проявили себя.

Манчестер Юнайтед долгие годы без титула? Мы упорно работаем над тем, чтобы исправить это. Это урок для нас.

Мы не можем позволить себе находиться 24 года без титула. Мы сумеем дойти до вершины“, - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

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