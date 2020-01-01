Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп: У Ливерпуля больше врагов, чем у остальных клубов

Комментариев: 0
"Мерсисайдцы" готовы написать собственную историю.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча против Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ.

Читай также: Озил: Я не знаю, что ждет меня в будущем

“У Ливерпуля больше врагов, чем у остальных клубов. Могу предположить, что это связано с нашей историей. Но я сказал своим игрокам, что мы должны создать собственную.

Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Многие клубы делают точно так.

Мы уважаем Манчестер Юнайтед. Разница между игрой на Энфилде и Олд Траффорд очень огромна“, - цитирует Клоппа BBC Sport.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на матча.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь