Клопп: У Ливерпуля больше врагов, чем у остальных клубов

"Мерсисайдцы" готовы написать собственную историю.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча против Манчестер Юнайтед в рамках АПЛ.

Читай также: Озил: Я не знаю, что ждет меня в будущем

“У Ливерпуля больше врагов, чем у остальных клубов. Могу предположить, что это связано с нашей историей. Но я сказал своим игрокам, что мы должны создать собственную.

Странно, когда встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Многие клубы делают точно так.

Мы уважаем Манчестер Юнайтед. Разница между игрой на Энфилде и Олд Траффорд очень огромна“, - цитирует Клоппа BBC Sport.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на матча.