Капитан сборной Англии рискует пропустить Евро-2020

Англичанин будет восстанавливаться около шести месяцев.

Хирург Тоттенхэма Крис Уилсон рассказал подробности травмы нападающего клуба Гарри Кейна.

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“Я ожидаю, что он выбыл на шесть месяцев. Если бы я разговаривал с игроком топ-уровня, то не я не хотел бы вводить его в заблуждение и сказал бы, что он будет нормально играть не раньше, чем через полгода после операции.

Я дал бы совет Кейну думать о возвращении к предсезонному периоду.

Ходят разговоры, что он должен восстановиться к апрелю или маю. Я очень удивлюсь, если так произойдет“, - приводит слова Уилсона Daily Mail.

Отметим, что Моуринью не знает, когда игрок сможет вернуться в состав.