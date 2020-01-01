Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В воскресенье, 19 января, Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

В текущем сезоне АПЛ “красные дьяволы“ стали единственной командой, сумевшей отобрать очки у Ливерпуля - в матче 9-го тура команды сыграли вничью (1:1). При этом в предстоящем противостоянии букмекеры не сомневаются в победе "красных".

Так, в компании Parimatch принимают ставки на подопечных Клоппа с коэффициентом 1.37, в то время как триумф гостей оценили в 8.40. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.30.

Эксперты из William Hill также не сомневаются в триумфе "красных", принимая ставки на их успех с коэффициентом 1.35, в то время как победу подопечных Сульшера оценили в 9.00. Ничью здесь оценили в 5.00.

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Ливерпуля - 1.36, победа Манчестер Юнайтед - 8.00, ничья - 5.25.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.