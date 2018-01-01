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Лидер Манчестер Юнайтед может пропустить матч с Ливерпулем

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Игрок может не успеть восстановиться.
Травма Маркуса Рэшфорда
Травма Маркуса Рэшфорда
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что Маркус Рэшфорд может пропустить поединок против Ливерпуля.

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22-летний англичанин вышел на замену на 64-й минуте в матче против Вулверхэмптона (1:0), однако был заменен на 79-й минуте матча, держась за спину.

“Мы хотим дать ему нужное количество времени, чтобы разобраться в чем причина травмы. Он пройдет несколько процедур, чтобы определить точную проблему, но я ничего не жду.

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Я думаю, что он не будет готов к игре против Ливерпуля, но впереди еще 48 часов, так что посмотрим, что изменится“, - цитирует Сульшера BBC Sport.

Отметим, что матч Ливерпуля с Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 19 января. Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее сообщалось, что МЮ отменил тренировочный сбор в Катаре из-за политической ситуации в стране.

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Теги: Маркус Рэшфорд, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, АПЛ, футбол, Оле-Гуннар Сульшер
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