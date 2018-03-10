Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция матча АПЛ

Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.

В воскресенье, 19 января, Ливерпуль примет Манчестер Юнайтед в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - МЮ будет доступна в этой новости 19 января, начиная с 18:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне АПЛ “красные дьяволы“ стали единственной командой, сумевшей отобрать очки у Ливерпуля - в матче 9-го тура команды сыграли вничью (1:1).

На данный момент “красные“ лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 61 очко после 21 матча (20 побед и 1 ничья). Преимущество над идущим вторым Манчестер Сити составляет 14 баллов.

Манчестер Юнайтед набрал 34 пункта по итогам 22 игр (9 побед, 7 ничьих, 6 поражений) и находится на пятой позиции в таблице.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом являются хозяева поля.

Последние матчи Ливерпуля:

11.01.20. Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:1 (АПЛ)

05.01.20. Ливерпуль - Эвертон - 1:0 (Кубок Англии)

02.01.20. Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед - 2:0 (АПЛ)

29.12.19. Ливерпуль - Вулверхэмптон - 1:0 (АПЛ)

26.12.19. Лестер Сити - Ливерпуль - 0:4 (АПЛ)

Последние матчи Манчестер Юнайтед:

15.01.20. МЮ - Вулверхэмптон - 1:0 (Кубок Англии)

11.01.20. МЮ - Норвич - 4:0 (АПЛ)

07.01.20. МЮ - Манчестер Сити - 1:3 (Кубок английской Лиги)

04.01.20. Вулверхэмптон - МЮ - 0:0 (Кубок Англии)

01.01.20. Арсенал - МЮ - 2:0 (АПЛ)

Последние очные встречи Ливерпуля и МЮ:

20.10.19. МЮ - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)

24.02.19. МЮ - Ливерпуль - 0:0 (АПЛ)

16.12.18. Ливерпуль - МЮ - 3:1 (АПЛ)

29.07.18. МЮ - Ливерпуль - 1:4 (Международный кубок чемпионов)

10.03.18. МЮ - Ливерпуль - 2:1 (АПЛ)