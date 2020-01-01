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Озил: Я не знаю, что ждет меня в будущем

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Немец может остаться в клубе.
Месут Озил
Месут Озил
Getty Images

Полузащитник Арсенала Месут Озил рассказал, что не собирается покидать лондонский клуб.

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“Я доволен своим контрактом. Он действует у меня еще полтора года.

Сейчас я не могу сказать вам, что ждет меня в будущем. Я волнуюсь по поводу того, что может произойти.

Я не действительно не могу сказать, что произойдет потом“, - приводит слова Озила beIN Sports. 

Ранее Артета прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Озила.

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Теги: Месут Озил, Микель Артета, Арсенал, АПЛ, футбол
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