Озил: Я не знаю, что ждет меня в будущем

Немец может остаться в клубе.

Полузащитник Арсенала Месут Озил рассказал, что не собирается покидать лондонский клуб.

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“Я доволен своим контрактом. Он действует у меня еще полтора года.

Сейчас я не могу сказать вам, что ждет меня в будущем. Я волнуюсь по поводу того, что может произойти.

Я не действительно не могу сказать, что произойдет потом“, - приводит слова Озила beIN Sports.

Ранее Артета прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Озила.