Озил: Я не знаю, что ждет меня в будущем
Немец может остаться в клубе.
Полузащитник Арсенала Месут Озил рассказал, что не собирается покидать лондонский клуб.
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“Я доволен своим контрактом. Он действует у меня еще полтора года.
Сейчас я не могу сказать вам, что ждет меня в будущем. Я волнуюсь по поводу того, что может произойти.
Я не действительно не могу сказать, что произойдет потом“, - приводит слова Озила beIN Sports.
Ранее Артета прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Озила.
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