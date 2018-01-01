Манчестер Юнайтед может подписать Кавани
Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани летом может стать игроком Манчестер Юнайтед.
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По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" хотят получить результативного форварда, и Кавани им подходит. По окончании сезона уругваец получит статус свободного агента и он заинтересован в переходе в английский клуб.
Стоит сказать, что в зимнее трансферное окно МЮ не будет покупать 32-летнего игрока, так как парижский клуб хочет получить за него 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Кавани провел 14 поединков в футболке "красно-синих", забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани продолжит карьеру в мадридским Атлетико.
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