Манчестер Юнайтед может подписать Кавани

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани летом может стать игроком Манчестер Юнайтед.

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По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" хотят получить результативного форварда, и Кавани им подходит. По окончании сезона уругваец получит статус свободного агента и он заинтересован в переходе в английский клуб.

Стоит сказать, что в зимнее трансферное окно МЮ не будет покупать 32-летнего игрока, так как парижский клуб хочет получить за него 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кавани провел 14 поединков в футболке "красно-синих", забив 5 голов и отдав 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани продолжит карьеру в мадридским Атлетико.