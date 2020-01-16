Зинченко встретился с Дарио Срной в Манчестере
Хорватский экс-футболист посетил базу молодежной академии Манчестер Сити.
Экс-игрок донецкого Шахтера Дарио Срна, ныне работающий в системе "горняков", посетил молодежную академию Манчестер Сити.
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Там с ним встретился защитник "горожан" Александр Зинченко, который опубликовал снимок с хорватом на своей страничке в Instagram.
"Был рад увидеть тебя, легенда", - написал Зинченко под снимком.
Напомним, украинец в период с 2010 по 2014 годы выступал за Шахтер, а Дарио Срна в то время был капитаном команды.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе со своей невестой посетил Рим.
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