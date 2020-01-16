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Зинченко встретился с Дарио Срной в Манчестере

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Хорватский экс-футболист посетил базу молодежной академии Манчестер Сити.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Экс-игрок донецкого Шахтера Дарио Срна, ныне работающий в системе "горняков", посетил молодежную академию Манчестер Сити.

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Там с ним встретился защитник "горожан" Александр Зинченко, который опубликовал снимок с хорватом на своей страничке в Instagram.

"Был рад увидеть тебя, легенда", - написал Зинченко под снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was glad to see you LEGEND @darijosrna ⚒

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, украинец в период с 2010 по 2014 годы выступал за Шахтер, а Дарио Срна в то время был капитаном команды.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе со своей невестой посетил Рим.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Дарио Срна, Шахтер, футбол, вне игры, фото
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