Зинченко встретился с Дарио Срной в Манчестере

Хорватский экс-футболист посетил базу молодежной академии Манчестер Сити.

Экс-игрок донецкого Шахтера Дарио Срна, ныне работающий в системе "горняков", посетил молодежную академию Манчестер Сити.

Читай также: Зинченко эпично напугал свою возлюбленную в ванной

Там с ним встретился защитник "горожан" Александр Зинченко, который опубликовал снимок с хорватом на своей страничке в Instagram.

"Был рад увидеть тебя, легенда", - написал Зинченко под снимком.

Напомним, украинец в период с 2010 по 2014 годы выступал за Шахтер, а Дарио Срна в то время был капитаном команды.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вместе со своей невестой посетил Рим.