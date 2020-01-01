Ливерпуль готов предложить рекордную сумму за игрока Байера
Футболист может в скором времени сменить клубную прописку.
Полузащитник Байера Кай Хаверц может перебраться в Ливерпуль, об этом сообщает Dailymail.
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По информации источника, “мерсисайдцы“ готовы предложить 125 миллионов евро за трансфер молодого игрока. Такая сумма станет рекордной в истории английского клуба.
Отметим, что в услугах Хаверца также заинтересована Бавария, Барселона, Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне немец провел 21 матч за Байер, в которых сумел трижды отличиться.
Напомним, что Хаверц вошел в символическую сборную открытий в Лиге чемпионов.
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