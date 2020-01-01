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Ливерпуль готов предложить рекордную сумму за игрока Байера

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Футболист может в скором времени сменить клубную прописку.
Кай Хаверц
Кай Хаверц
Getty Images

Полузащитник Байера Кай Хаверц может перебраться в Ливерпуль, об этом сообщает Dailymail.

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По информации источника, “мерсисайдцы“ готовы предложить 125 миллионов евро за трансфер молодого игрока. Такая сумма станет рекордной в истории английского клуба.

Отметим, что в услугах Хаверца также заинтересована Бавария, Барселона, Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне немец провел 21 матч за Байер, в которых сумел трижды отличиться.

Напомним, что Хаверц вошел в символическую сборную открытий в Лиге чемпионов.

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Теги: Кай Хаверц, Байер Леверкузен, Ливерпуль, футбол, трансфер
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