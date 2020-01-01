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Артета - о дисквалификации Обамеянга: Это позор и трагедия для нас

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Габонец пропустит три матча.
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал трехматчевую дисквалификацию нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

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“Мы получили подтверждение о том, что он пропустит три матча. Это позор и трагедия для нас, потому что мы знаем его эмоции, когда он в игре.

К сожалению, Обамеянг допустил ошибку, но он принял это решение. Теперь нам тоже это сделать“, - приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Ранее Артета заявил о том, что нужно наладить отношения с болельщиками клуба.

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Теги: Микель Артета, Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, АПЛ, футболнг
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