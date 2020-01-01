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Обамеянг получил длительную дисквалификацию после грубого фола

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Габонец пропустит три матча.
Красная карточка Обамеянгу
Красная карточка Обамеянгу
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение оставить красную нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу за фол против Макса Майера, об этом сообщает Standard.

Обамеянг был удален в матче АПЛ с Кристал Пэласом (1:1) после грубого подката против полузащитника “орлов“ Макса Майера.

Арбитр встречи сначала показал желтую карточку нападающему, но после просмотра эпизода с помощью VAR Обамеянг получил прямую красную карточку. 

После игры Арсенал принял решение подать апелляцию по поводу снижение дисквалификации форварда. Независимая дисциплинарная комиссия не удовлетворила иск.

Таким образом, габонец пропустит три матча против: Шеффилд Юнайтед, Челси и Борнмута.

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Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Арсенал, Кристал Пэлас, АПЛ, футбол, красная карточка
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