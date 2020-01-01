МЮ отменил сбор в Катаре из-за убийства иранского генерала

Безопасность прежде всего.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер заявил, что команда не будет проводить тренировочный сбор в Катаре.

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“Красные дьяволы“ запланировал тренировочный сбор на Ближний Восток после игры с Вулверхэмптоном, которая состоится первого февраля, ведь следующий матч будет проведен 16 февраля.

В связи с трагическими событиями в Иране - тренировочный сбор пришлось отменить.

“Существует вещи, которые волнуют меня больше, чем футбол. Мы планировали провести сбор на Ближнем Востоке, но теперь это точно отменяется.

Я дам игрокам несколько дней отпуска. Не могу сказать, куда они направятся, но точно останутся в Европе“, - заявил Сульшер для The Guardian.

Ранее Сульшер заявил, что клуб должен претендовать на победы в АПЛ и ЛЧ.