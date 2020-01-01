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Моуринью совершил первый трансфер во главе Тоттенхэма

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"Шпоры" ослабили соперника донецкого Шахтера в Лише Европы.
Жедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш
twitter.com/SpursOfficial

Полузащитник Бенфики Жедсон Фернандеш перешел в Тоттенхэм на правах аренды, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Контракт между сторонами рассчитан на 18 месяцев и предусматривает опцию выкупа.

В команде португалец будет выступать под номером 30.

Отметим, что это первый трансфер Жозе Моуринью в качестве главного тренера Тоттенхэма.

В этом сезоне Жедсон Фернандеш провел 13 матчей за Бенфику, где отметился одним ассистом.

Напомним, Бенфика является соперником донецкого Шахтера по 1/16 финала в Лиге Европы.

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