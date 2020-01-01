Сульшер: Мы хотим претендовать на победу в АПЛ и ЛЧ

Норвежский специалист отметил, что болельщики недовольны текущим положением команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы его команда боролась за трофеи.

“Болельщики и клуб недовольны, что мы не претендуем на самые высокие места в чемпионате. Мы сами считаем, что должны быть наверху, и большинство из сегодняшних фанатов клуба жили в тот период, когда мы стабильно выигрывали лигу и другие турниры.

Возможно, все начнется с победы в Кубке, и тогда игроки нынешнего состава почувствуют вкус победы.

Но ситуация, которая происходит сейчас, - это не то, где мы хотим находиться. Мы хотим претендовать на чемпионат и на Лигу чемпионов“, - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Ранее Гарри Магуайр назвал главную проблему Манчестер Юнайтед.