Стало известно, когда Ярмоленко может вернуться на поле
Украинский полузащитник рассчитывает вернуться в феврале.
Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко планирует вернуться к тренировкам 1 февраля.
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Тренерский штаб лондонского клуба не сможет рассчитывать на украинца в ближайших матчах.
В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей за Вест Хэм, в которых трижды сумел отличиться голами и отдать один голевой пас.
Ранее агент футболиста опроверг слухи об уходе игрока из Вест Хэма.
Отметим, что ФИФА огласила вердикт по поводу иска Юности к Динамо и Боруссии по трансферу Ярмоленко.
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