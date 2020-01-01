Стало известно, когда Ярмоленко может вернуться на поле

Украинский полузащитник рассчитывает вернуться в феврале.

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко планирует вернуться к тренировкам 1 февраля.

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Тренерский штаб лондонского клуба не сможет рассчитывать на украинца в ближайших матчах.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей за Вест Хэм, в которых трижды сумел отличиться голами и отдать один голевой пас.

Ранее агент футболиста опроверг слухи об уходе игрока из Вест Хэма.

Отметим, что ФИФА огласила вердикт по поводу иска Юности к Динамо и Боруссии по трансферу Ярмоленко.