Кейн может пропустить остаток сезона

Главный тренер клуба не знает, когда англичанин вернется в состав.

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал травму нападающего “шпор“ Гарри Кейна.

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“Травма Кейна? У меня нет никакой информации по поводу его травмы. Если у меня каждый раз будут спрашивать одно и тоже, то ответ останется прежним.

Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, до конца апреля, мая, следующего сезона. Я не могу дать точный ответ“, - цитирует Моуринью The Telegraph.

Ранее сообщалось, что защитник Арсенала пропустит более полугода из-за травмы.