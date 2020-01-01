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Магуайр назвал главную проблему Манчестер Юнайтед

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"Красные дьяволы" нуждаются в стабильности.
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр поделился мнением по поводу игры “красных дьяволов“ в текущем сезоне.

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“Наша ключевая проблема заключается в нестабильности. Мы провели два хороших матча и один плохой. Это говорит о том, что мы нестабильны.

Я ранее утверждал, что, если мы проведем хорошую победную серию, то у нас будут отличные шансы, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов по окончании сезона“, - цитирует Магуайра ESPN. 

Напомним, что в последнем матче МЮ разгромил Норвич.

Отметим, что главный тренер “красных дьяволов“ заявил о том, что клуб хочет играть, как Ливерпуль.

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Теги: Гарри Магуайр, Манчестер Юнайтед, футбол, АПЛ
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