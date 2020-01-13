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Агент Ярмоленко опроверг слухи об уходе игрока из Вест Хэма

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Украинский полузащитник останется в Лондоне.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Известный агент игрока Вест Хэма Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий поделился информацией по поводу возможного ухода украинца из лондонского клуба.

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“Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В Вест Хэме никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал.

Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы“, - рассказал Шаблий.

Отметим, что Ярмоленко выбыл на несколько недель.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм нашел замену украинскому футболисту.

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Теги: Вадим Шаблий, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, АПЛ, футбол
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Источник: zbirna.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.01.2020, 17:49
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Жаль, но попрут Ярмолу, и предупреждать никто не станет. Шаблий просто не знает, как это все работает, думает, будут долго запрягать. АПЛ это не наш цирк.
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