Агент Ярмоленко опроверг слухи об уходе игрока из Вест Хэма

Украинский полузащитник останется в Лондоне.

Известный агент игрока Вест Хэма Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий поделился информацией по поводу возможного ухода украинца из лондонского клуба.

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“Мы не знаем, откуда распространяется такая информация. В Вест Хэме никто Андрею по этому поводу ничего не говорил и даже близко не намекал.

Он восстанавливается после травмы приводящей мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы“, - рассказал Шаблий.

Отметим, что Ярмоленко выбыл на несколько недель.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм нашел замену украинскому футболисту.