Полузащитник Спортинга согласился на переход в Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" заплатят 60 миллионов фунтов за игрока.
Полузащитник Спортинга Бруно Фернандеш в ближайшее время станет игроком Манчестер Юнайтед, об этом сообщает португальский журналист Филипе Диаш.
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По информации источника, Фернандеш согласился на переход в английский клуб. Игрок может перейти в Манчестер Юнайтед в ближайшее время. Отмечается, что “красные дьяволы“ заплатят за футболиста 60 миллионов фунтов.
“Сейчас такая ситуация, что МЮ действительно близок к завершению сделки по Бруну Фернандешу“, - рассказал журналист.
Напомним, что ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах клуба.
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