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Манчестер Сити разгромил Астон Виллу в матче АПЛ

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"Горожане" вышли на второе место в чемпионате Англии.
Кевин де Брюйне и Габриэл Жезус
Кевин де Брюйне и Габриэл Жезус
Getty Images

Манчестер Сити в гостях разгромил Астон Виллу в матче 22-го тура чемпионата Англии.

"Горожане" еще в первом тайме четырежды огорчили соперника забитыми мячами. Постарались Рияд Марез (дубль), Серхио Агуэро и Габриэль Жезус.

Во второй половине встречи Сити укрепил свои позиции благодаря двум голам Агуэро. У бирмингемцев пенальти реализовал Анвар Эль-Гази.

Отметим, что украинский защитник манкунианцев Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч.

Благодаря победе Манчестер Сити обошел в турнирной таблице Лестер и теперь занимает второе место, набрав 47 очков. Астон Вилла имеет в активе 21 балл и располагается на 18-й позиции.

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:6
Голы: Эль-Гази, 90+1 — Марез, 18, 23, Агуэро, 28, 57, 82, Жезус, 45+1

Астон Вилла: Нюланд — Нгойо, Хаус, Мингс — Эль Мохамади, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Тэйлор — Грилиш — Эль-Гази.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Отаменди, 63), Стоунз, Менди — Де Брюйне (Фоден, 63), Родри (Гюндоган, 71), Д. Силва — Марез, Агуэро, Жезус.

Предупреждения: Эль-Гази, Грилиш — Фернандиньо

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Теги: Манчестер Сити, Англия, АПЛ, Астон Вилла
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