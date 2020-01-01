Манчестер Сити разгромил Астон Виллу в матче АПЛ
Манчестер Сити в гостях разгромил Астон Виллу в матче 22-го тура чемпионата Англии.
"Горожане" еще в первом тайме четырежды огорчили соперника забитыми мячами. Постарались Рияд Марез (дубль), Серхио Агуэро и Габриэль Жезус.
Во второй половине встречи Сити укрепил свои позиции благодаря двум голам Агуэро. У бирмингемцев пенальти реализовал Анвар Эль-Гази.
Отметим, что украинский защитник манкунианцев Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч.
Благодаря победе Манчестер Сити обошел в турнирной таблице Лестер и теперь занимает второе место, набрав 47 очков. Астон Вилла имеет в активе 21 балл и располагается на 18-й позиции.
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:6
Голы: Эль-Гази, 90+1 — Марез, 18, 23, Агуэро, 28, 57, 82, Жезус, 45+1
Астон Вилла: Нюланд — Нгойо, Хаус, Мингс — Эль Мохамади, Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Луис (Накамба, 65), Хурихэйн (Трезеге, 71), Тэйлор — Грилиш — Эль-Гази.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо (Отаменди, 63), Стоунз, Менди — Де Брюйне (Фоден, 63), Родри (Гюндоган, 71), Д. Силва — Марез, Агуэро, Жезус.
Предупреждения: Эль-Гази, Грилиш — Фернандиньо
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