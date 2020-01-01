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Зинченко - вне заявки Ман Сити на матч АПЛ

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Футболист пропустит второй матч "горожан" кряду.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко пропустит поединок 22-го тура чемпионата Англии против Астон Виллы.

Состав “горожан“:

Манчестер Сити: Эдерсон — Родри, Фернандиньо, Стоунз — Канселу, Де Брюйне, Д. Силва, Менди — Марез — Жезус, Агуэро.

Запасные: Браво, Уокер, Отаменди, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Фоден.

Отметим, что украинский футболист не попал в заявку “горожан“ второй раз подряд. Недавно ему не нашлось места в заявке Сити на матч 1/2 финала Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед (3:1).

Ранее сообщалось, что Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, Англия
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