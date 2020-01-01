Ливерпуль минимально обыграл Тоттенхэм

Гости победили благодаря голу Фирмино в первом тайме.

Ливерпуль на выезде минимально обыграл Тоттенхэм в матче 22-го тура английской Премьер-лиги - 1:0.

Победный мяч на 37-й минуте забил форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино. Во второй половине встречи зрители голов не увидели.

Благодаря победе Ливерпуль набрал 61 очко в нынешнем розыгрыше АПЛ. В данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая вторую команду лиги Лестер на 16 баллов.

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1

Гол: Фирмино, 37

Тоттенхэм: Гассанига — Санчес, Альдервейрельд, Танганга — Орье, Уинкс, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Роуз (Ламела, 69) — Моура, Алли — Сон Хын Мин.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Вейналдум, Дж. Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61) — Салах (Шакири, 90+2), Фирмино, Мане (Ориги, 81).

Предупреждения: Гомес, Окслейд-Чемберлен.