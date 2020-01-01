Лестер дома проиграл Саутгемптону, Челси и МЮ разгромили соперников

В Англии завершились некоторые матчи 22-го тура Премьер-лиги.

Лестер в 22-м туре чемпионата Англии на своем поле проиграл Саутгемптону, побеждая по ходу поединка. К слову, "лисы" даже сравняли счет на последних минутах встречи, но арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.

Лестер — Саутгемптон 1:2

Голы: Прат, 14 — Армстронг, 19, Ингс, 81

Лестер: Шмейхель — Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэл — Перес (Грей, 67), Прат (Тилеманс, 77), Чоудхери, Мэддисон, Барнс (Ихеаначо, 58) — Варди

Саутгэмптон: Маккарти — Бертран, Беднарек, Стивенс, Соареш — Редмонд (Ромеу, 90+2), Хейбьерг, Уорд-Праус, Армстронг (Дженепо, 78) — Ингс, Лонг (Адамс, 78)

Предупреждения: Армстронг, Хейбьерг, Ингс

Челси в родных стенах не имел проблем в игре против Бернли, забив три безответных гола.

Челси — Бернли 3:0

Голы: Жоржиньо, 27 (с пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одои, 49

Челси: Кепа — Джеймс, Рудигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Баркли, Жоржиньо, Маунт — Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои

Бернли: Поуп — Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНил, Корк, Вествуд, Леннон — Хендрик (Выдра, 73), Вуд

Предупреждения: МакНил, Вествуд, Леннон

МЮ разгромил Норвич - дубль на счету Маркуса Рашфорда.

Манчестер Юнайтед – Норвич 4:0

Голы: Рашфорд, 27, 52 (с пенальти), Мартиаль, 54, Гринвуд, 76.

МЮ: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс – Фред, Матич – Мата, Перейра (Гринвуд, 71), Рашфорд (Джеймс, 59) – Мартиаль (Гомес, 80).

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Хэнли (Льюис, 80), Байрэм – Теттей, Вранчич (Амаду, 65) – Буэндиа, Маклин, Кэнтуэлл – Ида (Эрнандес, 65).

Эвертон минимально обыграл Брайтон благодаря голу Ришарлисона с паса Люка Диня.

Эвертон – Брайтон 1:0

Гол: Ришарлисон, 38.

Эвертон: Пикфорд – Сидибе, Холгейт, Кин, Динь (Мина, 85) – Уолкотт (Коулман, 74), Дэвис, Сигурдссон, Бернард (Делф, 72) – Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Брайтон: Райан – Уэбстер, Даффи, Данк – Монтойя (Гросс, 62), Преппер, Стивенс (Мюррей, 72), Бернардо – Джаханбахш (Альзате, 62), Мопе, Троссард.

Предупреждения: Калверт-Льюин, Пикфорд – Даффи.

Ньюкасл и Вулверхэмптон обменялись голами в первые 14 минут игры, и больше не забивали.

Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:1

Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7.

Вулверхэмптон: Руи Патрисиу – Дендонкер, Коади, Саисс – Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни – Траоре, Хименес, Нету (Винагре, 85).

Ньюкасл: Дубравка – Хейден, Фернандес, Кларк, Дамметт (Лежен, 13), Виллемс – Жоэлинтон (Кэрролл, 79), Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Альмирон – Гэйл (Атсу, 28).

Предупреждения: Альмирон, Атсу, М. Лонгстафф.