Цитаишвили: В отпуске отдыхал, поэтому ничего особо интересного не видел

Георгий Цитаишвили намерен завоевать место в основном составе Динамо.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал о своем отпуске и планах на сборы.

"Настроение замечательное, давно не видел ребят, соскучился по ним и по работе. Рад, что, наконец, начинаются тренировки с командой.

Отдохнул я хорошо, но ноги соскучились по мячу, поэтому, повторюсь, с хорошим настроением выйду сегодня на первую тренировку.

Я был в Грузии, встречал Новый год с семьей и моей девушкой, а затем улетел в Дубаи. Там только отдыхал, поэтому ничего особо интересного не видел, только Бурдж-Халифа.

Я отдыхал без компании. Больше бегал по пляжу, по песку, а также занимался в зале.

Ожидания от сборов? Здорово, что во время первого подготовительного этапа будет много контрольных матчей. Лично я скорее набираю форму, когда много матчей. Думаю, это хорошо для команды.

Были слухи о моем уходе в аренду. Я сам их видел в интернете, но они никоим образом меня не касаются. Моя задача остаться в Динамо - я везде говорю это и всегда буду повторять. Буду здесь завоевывать место в основном составе", - отметил Цитаишвили.