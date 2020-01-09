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Мойес: Надеемся, что восстановление Ярмоленко не займет много времени

Комментариев: 1
Наставник "молотобойцев" оценил состояние украинца.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановлении полузащитника Андрея Ярмоленко.

“Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Мы ждем его возвращения, чтобы увидеть, как она подействовала.

Надеемся, что восстановление не займет слишком много времени“, - цитирует специалиста пресс-служба команды.

Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра в конце декабря.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко сыграл в 15 матчах за Вест Хэм в чемпионате Англии, где забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Дэвид Мойес, АПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.01.2020, 23:28
Оценка:  0
гость
А это всё Андрюха тренировки ДК , где ты сачковал
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