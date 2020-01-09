Мойес: Надеемся, что восстановление Ярмоленко не займет много времени

Наставник "молотобойцев" оценил состояние украинца.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о восстановлении полузащитника Андрея Ярмоленко.

“Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Мы ждем его возвращения, чтобы увидеть, как она подействовала.

Надеемся, что восстановление не займет слишком много времени“, - цитирует специалиста пресс-служба команды.

Напомним, Ярмоленко получил травму задней поверхности бедра в конце декабря.

В этом сезоне Андрей Ярмоленко сыграл в 15 матчах за Вест Хэм в чемпионате Англии, где забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.