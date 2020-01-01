Джеррард: Жалею, что не застал эру Клоппа

Англичанин признался, что жалеет о своем решении завершить карьеру футболиста.

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард, ныне возглавляющий Рейнджерс, поделился воспоминаниями об уходе из английской команды.

“Я принял решение не подписывать контракт, чтобы не быть игроком ротации. И сейчас я жалею об этом решении, потому что мог застать начало эры Клоппа и сыграть под его руководством несколько матчей.

Хотя он мог бы избавиться от меня, потому что мне не хватило бы ног для игры в его стиле“, - приводит слова Джеррарда Goal.com.

Ранее Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить Ливерпуль.