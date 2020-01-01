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Джеррард: Жалею, что не застал эру Клоппа

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Англичанин признался, что жалеет о своем решении завершить карьеру футболиста.
Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
Getty Images

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард, ныне возглавляющий Рейнджерс, поделился воспоминаниями об уходе из английской команды.

“Я принял решение не подписывать контракт, чтобы не быть игроком ротации. И сейчас я жалею об этом решении, потому что мог застать начало эры Клоппа и сыграть под его руководством несколько матчей.

Хотя он мог бы избавиться от меня, потому что мне не хватило бы ног для игры в его стиле“, - приводит слова Джеррарда Goal.com. 

Ранее Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить Ливерпуль.

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Теги: футбол, Стивен Джеррард, Ливерпуль, Юрген Клопп
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