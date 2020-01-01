Челси предложил огромную сумму за игрока Вест Хэма

Защитник "молотобойцев" может перейти в лондонский клуб.

Защитник Вест Хэма Исса Диоп может перебраться в Челси, об этом сообщает Express.

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По информации источника, “синие“ готовы предложить за игрока 47 миллионов евро (40 миллионов фунтов). Челси намерен приобрести игрока, чтоб устранить проблемы в обороне.

Отмечается, в услугах 23-летнего француза заинтересован Тоттенхэм.

В текущем сезоне Диоп провел 17 матчей за Вест Хэм, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Челси хочет приобрести игрока Лиона за 50 миллионов евро.