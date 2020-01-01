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Лестер - Астон Вилла 1:1 видео голов и обзор матча Кубка английской лиги

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Лестер - Астон Вилла: видео голов и обзор матча
Лестер - Астон Вилла: видео голов и обзор матча
Getty Images

В первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги Лестер и Астон Вилла расписали голевую ничью.

Сначала гости открыли счет на 28-й минуте встречи благодаря голу Гилбера. Лестер сумел отыграться под конец второго тайма. Автором забитого гола стал Ихеаначо.

Ответная игра состоится 28-го января в в Бирмингеме на Вилла Парк.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер - Астон Вилла:

Лестер – Астон Вилла 1:1

Голы: Ихеаначо, 74 — Гилбер, 28.

Лестер: Шмайхель – Сеюнджю, Эванс, Фухс – Перейра, Прат (Чаудхури, 46), Тилеманс (Олбрайтон, 79), Мэддисон, Чилвелл – Перес (Ихеаначо, 69), Варди.

Астон Вилла: Ниланд – Конса, Мингс, Хаус – Гилбер, Дуглас Луис, Накамба (Лэнсберри, 86), Тейлор – Трезеге (Харихейн, 67), Эль-Гази (Васильев, 74), Грилиш.

Предупреждения: Варди – Эль-Гази, Конса.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча второго полуфинального матча, где было сыграно манчестерское дерби.

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Теги: Лестер, Астон Вилла, Кубок английской Лиги, футбол, видео голов, обзор матча
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