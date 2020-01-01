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Лидер Манчестер Юнайтед выбыл на неопределенный срок

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Магуайр, скорее всего, не сможет помочь "красным дьяволам" в ближайшем матче.
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, который пропустил матч против Манчестер Сити (1:3), выбыл на неопределенный срок, об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, 26-летний англичанин получил надрыв мышцы бедра в кубковом матче против Вулверхэмптона (0:0).

Отмечается, что сроки восстановления неизвестны. Таким образом, существует риск, что Магуайр не сможет сыграть против Норвича в рамках АПЛ.

Напомним, что ранее Погба успешно перенес операцию на голеностопе.

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Теги: Гарри Магуайр, Манчестер Юнайтде, АПЛ, футбол
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