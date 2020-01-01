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Английский клуб перешел на щитки из бамбука

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Клуб продолжает войну против пластика.
Форест Грин Роверс
Форест Грин Роверс
fgr.co.uk

Клуб Второй английской лиги Форест Грин Роверс ведет активную борьбу против пластика.

Руководство клуба приняло решение заменить традиционные пластиковые щитки на изделия из бамбука.

“Бамбук - это чудо природы. Бамбук - это устойчивый материал, который очень прочен и слишком легкий для футболистов, что автоматически делает его идеальным для футбола и для нашей планеты.

Сокращение использования пластика является важной частью борьбы с климатическим кризисом. Спорт должен помогать вести борьбу против этого“, - говориться в заявление клуба.

Отметим, что Форест Грин Роверс принято называть - самой “зеленой“ командой мира. Клуб начал продавать веганскую еду и пиво, а персонал использует газонокосилки на солнечных батареях.

Напомним, что в Токио презентовали медали ОИ-2020, изготовленные из переработанной электроники.

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Теги: Форест Грин Роверс, чемпионат Англии по футболу, футбол, эко
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