Челси хочет приобрести игрока Лиона за 50 миллионов евро
Лондонский клуб ищет усиление в зимнее трансферное окно.
Лондонский Челси хочет приобрести игрока Лиона, об этом сообщает The Sun.
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По информации источника, “синие“ заинтересованы в покупке нападающего Мусса Дембеле. Лондонский клуб предложил за игрока 50 миллионов евро.
Отмечается, что Челси готов включить в сделку Оливье Жиру, который выразил желание сменить клубную прописку.
В текущем сезоне Дембеле провел 25 матчей, в которых сумел десять раз поразить ворота соперника.
Напомним, что Челси добился сокращения трансферного бана.
Ранее сообщалось, что футболист Челси перешел в Астон Виллу.
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