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Челси хочет приобрести игрока Лиона за 50 миллионов евро

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Лондонский клуб ищет усиление в зимнее трансферное окно.
Мусса Дембеле
Мусса Дембеле
ol.fr/fr-fr

Лондонский Челси хочет приобрести игрока Лиона, об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, “синие“ заинтересованы в покупке нападающего Мусса Дембеле. Лондонский клуб предложил за игрока 50 миллионов евро.

Отмечается, что Челси готов включить в сделку Оливье Жиру, который выразил желание сменить клубную прописку.

В текущем сезоне Дембеле провел 25 матчей, в которых сумел десять раз поразить ворота соперника.

Напомним, что Челси добился сокращения трансферного бана.

Ранее сообщалось, что футболист Челси перешел в Астон Виллу.

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Теги: Челси, АПЛ, футбол, Мусса Дембеле, Оливье Жиру
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