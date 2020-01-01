Лестер - Астон Вилла: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Лиги

В полуфинале Кубка английской Лиги сыграют Лестер и Астон Вилла. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В среду, 8 января, Лестер примет Астон Виллу в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги. Поединок состоится в Лестере на стадионе Кинг Пауэр.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются хозяева.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “лис“ с коэффициентом 1.29, в то время как успех Астон Виллы оценили в 11.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.90.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу Лестера с коэффициентом 1.27, а на “львов“ - 10.00. Ничью здесь оценили в 5.80.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Лестера - 1.29, победа Астон Виллы - 9.00, ничья - 6.00.

Матч Лестер - Астон Вилла состоится сегодня, 8 января, в 22:00 по киевскому времени.