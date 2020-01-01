Гвардиола: Манчестер Юнайтед может совершить камбэк

Наставник "горожан" считает, что его подопечные показали хорошую игру.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги против Манчестер Юнайтед (1:3).

“Первые минуты матча были сложными, Юнайтед провел одну или две контратаки, но первым же ударом Бернарду забил выдающийся гол.

После этого мы сыграли очень хорошо, делали много передач и качественно играли сзади. И да, это хороший результат.

Но это еще не конец, потому что это Юнайтед, и мы в прошлом сезоне видели примеры их камбэков, как например, с ПСЖ. Они способны забивать голы.

Надеюсь, наши болельщики помогут нам отлично сыграть во втором матче, чтобы снова пробиться в финал“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Отметим, что ответный матч пройдет на стадионе Этихад 29 января.

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