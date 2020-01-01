Сульшер: Первый тайм против Манчестер Сити - это худшее, что мы могли показать

Наставник "красных дьяволов" рассказал, о чем он говорил со своими подопечными в перерыве поединка.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

“Отрезок от их гола до перерыва - это худшее, что мы могли показать. До этого у нас были шансы забить, но это не имеет никакого значения. Теперь мы просто должны сосредоточиться на субботнем матче против Норвича.

Гордость - это одно слово, о котором я сказал игрокам в перерыве. Нам удалось выиграть второй тайм, но все равно, перед нами стоит сложная задача. Вторая половина, по крайней мере, дала нам что-то, за что можно держаться в следующей игре“, - цитирует норвежского специалиста Goal.

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