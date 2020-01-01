МЮ - Ман Сити 1:3 видео голов и обзор матча Кубка английской лиги

"Горожане" добыли уверенную победу на выезде.

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: видео обзор матча Getty Images

Манчестер Сити одержал выездную победу над Манчестер Юнайтед в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Уже после первого тайма счет был 3:0 в пользу “горожан“. Во второй половине встречи за “красных дьяволов“ отметился Маркус Рэшфорд, который на некоторое время сумел восстановить интригу в противостоянии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити:

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд, 70 — Б. Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (в свои ворота)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс — Перейра, Фред — Джеймс (Гомес, 64), Лингард (Матич, 46), Рашфорд — Гринвуд (Марсьяль, 81)

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне (Габриэль Жезус, 80), Родри, Гюндоган — Марез (Фоден, 87), Стерлинг, Б. Силва

Предупреждения: Лингард, Фред, Уильямс — Родри, Уокер

Ответный матч пройдет на стадионе Этихад 29 января.