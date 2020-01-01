"Я все еще жив": Погба успешно перенес операцию на голеностопе

Француз поделился деталями своего состояния с болельщиками.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба необычным способом рассказал о результатах своей операции на голеностопе, находясь под наркозом.

“Я не знаю, все ли хорошо. Под кайфом я или трезвый. Я не выгляжу трезвым. Вы спрашиваете меня, хорошо ли пройшла операция, но я не знаю. Я вижу свою лодыжку, но не чувствую пальцев ног. Но я все еще жив, это хорошая новость. Я буду держать вас в курсе.

После операции нужно улыбаться. Я все еще жив, все прошло хорошо. Они мне что-то дали, даже не знаю что, но мне хорошо. Они что-то взяли и воткнули мне в руки, а потом попросили думать о хорошем. Я думал о сыне, но отключился не так уж и быстро.

Что было потом, я не знаю. Я просто очнулся и спросил: “Где я?“ Думал, могу выпить собственную мочу, она выглядит как яблочный сок.

Мне говорили, что я выгляжу пьяным, но я не пил спиртного. Мне ввели кое-что в руку, сказали расслабиться и дышать. Говорили на хорошем французском языке. Я представил, что нахожусь в Дубае, а потом очнулся и не мог пошевелить ногой. Не знал, где нахожусь. Но я не пьян“, - рассказал футболист в Instagram Stories.

Позже Поль удалил видео и опубликовал новое, где отметил, что не помнит, чтобы он загружал первые ролики.

Напомним, Погбе пришлось согласиться на операцию из-за опасений пропустить чемпионат Европы.