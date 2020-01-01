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Зинченко не попал в заявку матча Кубка лиги против Манчестер Юнайтед

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Украинец пропустит манкунианское дерби.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Сегодня, 7 января, Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити в рамках первого матча полуфинала Кубка английской Лиги.

Команды уже определились со стартовыми составами на матч. Отметим, что в заявке на поединок не оказалось украинского защитника “горожан“ Александра Зинченко.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс — Перейра, Фред — Джеймс, Лингард, Рэшфорд — Гринвуд

Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Чонг, Гомес, Мата, Марсьяль

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Де Брюйне, Родри, Гюндоган — Марез, Стерлинг, Б. Силва 

Запасные: Эдерсон, Габриэль Жезус, Агуэро, Д. Силва, Канселу, Фоден, Гарсия

Матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити состоится сегодня, 7 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Кубок английской Лиги
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