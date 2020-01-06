Футболисты Эвертона поругались с фанатами Ливерпуля после матча Кубка Англии
Мерсисайдское дерби едва не завершилось дракой.
Ливерпуль минимально обыграл Эвертон в рамках третьего раунда Кубка Англии (1:0).
После победы болельщики “красных“ решили посмеяться над соперниками.
Когда игроки Эвертона отправились в подтрибунное помещение, фанаты хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес капитана “ирисок“ Шеймуса Коулмана. Реакция футболиста не заставила себя долго ждать, и он начал выяснять отношения с болельщиками.
The Everton players showed more fight in the tunnel than on the pitch!— VAR & Doping World Champions Main Stand Ultras 🌍⭐ (@MainStandULTRAS) January 6, 2020
Arguing with an 8 year old kid 🤣🤣 pic.twitter.com/24hCsEvFci
Позже к Коулману присоединился также присоединился Мейсон Холгейт, который хотел вступить с фанатами Ливерпуля в драку.
Интересно, что руководство Эвертона не планирует применять санкции к своим футболистам.
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