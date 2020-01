Футболисты Эвертона поругались с фанатами Ливерпуля после матча Кубка Англии

Ливерпуль минимально обыграл Эвертон в рамках третьего раунда Кубка Англии (1:0).

После победы болельщики “красных“ решили посмеяться над соперниками.

Когда игроки Эвертона отправились в подтрибунное помещение, фанаты хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес капитана “ирисок“ Шеймуса Коулмана. Реакция футболиста не заставила себя долго ждать, и он начал выяснять отношения с болельщиками.

The Everton players showed more fight in the tunnel than on the pitch!



Arguing with an 8 year old kid 🤣🤣 pic.twitter.com/24hCsEvFci