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Футболисты Эвертона поругались с фанатами Ливерпуля после матча Кубка Англии

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Мерсисайдское дерби едва не завершилось дракой.

Болельщики Ливерпуля в матче против Эвертона
Болельщики Ливерпуля в матче против Эвертона
Getty Images

Ливерпуль минимально обыграл Эвертон в рамках третьего раунда Кубка Англии (1:0).

После победы болельщики “красных“ решили посмеяться над соперниками.

Когда игроки Эвертона отправились в подтрибунное помещение, фанаты хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес капитана “ирисок“ Шеймуса Коулмана. Реакция футболиста не заставила себя долго ждать, и он начал выяснять отношения с болельщиками.

Позже к Коулману присоединился также присоединился Мейсон Холгейт, который хотел вступить с фанатами Ливерпуля в драку.

Шеймус Коулман и Мейсон Холгейт
Шеймус Коулман и Мейсон Холгейт
twitter.com/cariomagnifico

Интересно, что руководство Эвертона не планирует применять санкции к своим футболистам.

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Теги: футбол, Эвертон, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ
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Источник: www.dailymail.co.uk

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