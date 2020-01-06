Футболисты Эвертона поругались с фанатами Ливерпуля после матча Кубка Англии

Мерсисайдское дерби едва не завершилось дракой.

Болельщики Ливерпуля в матче против Эвертона Getty Images

Ливерпуль минимально обыграл Эвертон в рамках третьего раунда Кубка Англии (1:0).

После победы болельщики “красных“ решили посмеяться над соперниками.

Когда игроки Эвертона отправились в подтрибунное помещение, фанаты хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес капитана “ирисок“ Шеймуса Коулмана. Реакция футболиста не заставила себя долго ждать, и он начал выяснять отношения с болельщиками.

The Everton players showed more fight in the tunnel than on the pitch!



Arguing with an 8 year old kid 🤣🤣 pic.twitter.com/24hCsEvFci — VAR & Doping World Champions Main Stand Ultras 🌍⭐ (@MainStandULTRAS) January 6, 2020

Позже к Коулману присоединился также присоединился Мейсон Холгейт, который хотел вступить с фанатами Ливерпуля в драку.

Шеймус Коулман и Мейсон Холгейт twitter.com/cariomagnifico

Интересно, что руководство Эвертона не планирует применять санкции к своим футболистам.