Челси заплатил за увольнение Конте космическую сумму
Итальянский специалист возглавлял команду два сезона.
Челси заплатил баснословную сумму за увольнение Антонио Конте в 2018 году, сообщает Sky Sports.
По информации издания, руководство “синих“ выплатило итальянскому специалисту больше 30 миллионов евро.
Именно эта цифра фигурировала в последнем финансовом отчете лондонского клуба.
Отметим, что в данную сумму вошли компенсации помощникам Конте, неустойка за разрыв контракта и юридические расходы.
Напомним, Антонио Конте возглавлял Челси два сезона. За это время вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и Кубок страны.
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