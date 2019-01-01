Челси заплатил за увольнение Конте космическую сумму

Итальянский специалист возглавлял команду два сезона.

Челси заплатил баснословную сумму за увольнение Антонио Конте в 2018 году, сообщает Sky Sports.

По информации издания, руководство “синих“ выплатило итальянскому специалисту больше 30 миллионов евро.

Именно эта цифра фигурировала в последнем финансовом отчете лондонского клуба.

Отметим, что в данную сумму вошли компенсации помощникам Конте, неустойка за разрыв контракта и юридические расходы.

Напомним, Антонио Конте возглавлял Челси два сезона. За это время вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и Кубок страны.