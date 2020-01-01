Сульшер: Гвардиола - один из лучших, но Фергюсон - самый влиятельный тренер в истории

Норвежец провел параллель между специалистами.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением по поводу тренерской карьеры Хосепа Гвардиолы.

“Гвардиола внес невероятный вклад в футбол. Я восхищаюсь его работой в клубах, особенно с тех пор, когда он возглавил Барселону.

Читай также: Гвардиола назвал команды, которые никогда не возглавит

Хочу отметить, что я играл под руководством самого влиятельного тренера в истории - Алекса Фергюсона.

Гвардиола является одни из лучших тренеров мира. Вы можете понять, у кого он набирался мудрости в тренерском деле.

Мне посчастливилось встретиться с Йоханом Кройффом, когда его сын Йорди играл за Манчестер Юнайтед, и определенные сходства с Гвардиолой очевидны“, - приводит слова Сульшера ESPN.

Отметим, что 7 января Манчестер Юнайтед проведет встречу против подопечных Гвардиолы в рамках полуфинала Кубка английской Лиги. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.