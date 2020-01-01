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Гвардиола назвал команды, которые никогда не возглавит

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Испанец лучше поедет играть на Мальдивы, чтобы играть в гольф.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал клубы, которые никогда не возглавит в своей жизни.

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“Если возникнет такая ситуация, что у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы.

Возможно, не на Мальдивы, ведь там я не смогу играть в голь. Там нет специальных полей для гольфа.

Могу заявить, что после Манчестер Сити я точно не буду работать в Манчестер Юнайтед. И я не возглавлю Реал. Это однозначно“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Отметим, что ранее отец Гвардиолы прокомментировал возможное возвращение сына в Барселону.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, футбол
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