Гвардиола назвал команды, которые никогда не возглавит
Испанец лучше поедет играть на Мальдивы, чтобы играть в гольф.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал клубы, которые никогда не возглавит в своей жизни.
Читай также: Фанаты Ференцвароша признали Реброва лучшим тренером десятилетия
“Если возникнет такая ситуация, что у меня не будет никаких предложений, я улечу на Мальдивы.
Возможно, не на Мальдивы, ведь там я не смогу играть в голь. Там нет специальных полей для гольфа.
Могу заявить, что после Манчестер Сити я точно не буду работать в Манчестер Юнайтед. И я не возглавлю Реал. Это однозначно“, - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Отметим, что ранее отец Гвардиолы прокомментировал возможное возвращение сына в Барселону.
Полная версия правил