Арсенал - Лидс 1:0: видео гола и обзор матча Кубка Англии

"Канониры" вышли в следующий раунд.

Арсенал - Лидс: видео гола и обзор матча Getty Images

В матче 1/32 Кубка Англии Арсенал дома принимал Лидс.

Единственный гол в матче был забит футболистами Арсенала. На 55-й минуте Нельсон открыл счет в матче, который точным ударом поразил левый угол ворот гостей.

В 1/16 финала Арсенал проведет матч против Борнмута.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Арсенал - Лидс:

Арсенал - Лидс 1:0

Гол: Нельсон, 55

Арсенал: Мартинес — Сократис, Холдинг, Луис, Колашинац — Гендузи, Джака, Пепе (Пепе, 90+1), Озил (Уиллок, 77), Нельсон (Мартинелли, 67) — Лаказетт

Лидс: Месье — Дуглас, Уайт, Берарди, Эйлинг (Стивенс, 78) — Филлипс, Харрисон, Клих, Готтс (Даллас, 60), Алиоски (Кошта, 61) — Бэмфорд

Предупреждения: Колашинац — Клих, Даллас