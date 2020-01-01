Арсенал - Лидс 1:0: видео гола и обзор матча Кубка Англии
"Канониры" вышли в следующий раунд.
В матче 1/32 Кубка Англии Арсенал дома принимал Лидс.
Единственный гол в матче был забит футболистами Арсенала. На 55-й минуте Нельсон открыл счет в матче, который точным ударом поразил левый угол ворот гостей.
В 1/16 финала Арсенал проведет матч против Борнмута.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Арсенал - Лидс:
Арсенал - Лидс 1:0
Гол: Нельсон, 55
Арсенал: Мартинес — Сократис, Холдинг, Луис, Колашинац — Гендузи, Джака, Пепе (Пепе, 90+1), Озил (Уиллок, 77), Нельсон (Мартинелли, 67) — Лаказетт
Лидс: Месье — Дуглас, Уайт, Берарди, Эйлинг (Стивенс, 78) — Филлипс, Харрисон, Клих, Готтс (Даллас, 60), Алиоски (Кошта, 61) — Бэмфорд
Предупреждения: Колашинац — Клих, Даллас
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