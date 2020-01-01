Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубок Лиги

В полуфинале Кубка английской Лиги состоится манчестерское дерби. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Во вторник, 7 января, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити сыграют в первом полуфинале Кубка английской Лиги. Поединок состоится в Манчестере на стадионе Олд Трафорд.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка являются гости.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на “красных дьяволов“ с коэффициентом 4.80, в то время как успех Манчестер Сити оценили в 1.66. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.40.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые принимают ставку на победу Манчестер Юнайтед с коэффициентом 5.00, а на “горожан“ - 1.60. Ничью здесь оценили в 4.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Манчестер Юнайтед - 5.00, победа Манчестер Сити - 1.65, ничья - 4.10

Матч Манчсетер Юнайтед - Манчестер Сити состоится сегодня, 7 декабря, в 22:00 по киевскому времени.