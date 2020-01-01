Защитник Шахтера может присоединиться к Манчестер Сити - The Athletic

"Горожане" интересуются услугами Николая Матвиенко.

Авторитетный английский журналист Дэвид Орнштейн в авторской колонке на The Athletic раскрыл трансферные планы Манчестер Сити.

Он утверждает, что “горожане“ не планируют покупать футболистов во время зимнего трансферного окна. Руководство клуба может сделать исключение только ради приобретения левого центрального защитника.

В шорт-лист команды попали центрбек Интера Милан Шкриниара и защитник Шахтера Николай Матвиенко.

Отмечается, что украинец будет для Ман Сити более доступным вариантом, потому что в прошлом году словак подписал новый контракт “нерадзурри“, и для его приобретения придется выложить солидную сумму.

Контракт Матвиенко с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл за Шахтер в 21 поединке, где отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что скауты Манчестер Сити просматривали Николая Матвиенко.