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Арсенал - Лидс: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Англии

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Арсенал примет Лидс в рамках третьего раунда Кубка Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Арсенал - Лидс: прогноз и ставки букмекеров
Арсенал - Лидс: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В понедельник, 6 января, в матче третьего раунда Кубка Англии Арсенал сыграет против Лидса. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Эмирейтс.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии букмекеры не сомневаются в триумфе “канониров“.

Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Арсенала с коэффициентом 1.44, а триумф Лидса здесь оценили в 6.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.00.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые оценили победу подопечных Артеты в 1.40, а на “павлинов“ здесь установили коэффициент 7.00. Ничью здесь оценили в 5.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Арсенала - 1.45, победа Лидса - 6.75, ничья - 5.25.

Матч Арсенал - Лидс состоится сегодня, 6 января, в 21:56 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Арсенал, Лидс, Кубок Англии, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры
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