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Ливерпуль обыграл Эвертон в Кубке Англии

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Ливерпуль вышел в четвертый раунд Кубка Англии.
Ливерпуль обыграл Эвертон в Кубке Англии

Ливерпуль обыграл Эвертон в матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кертис Джонс.

Отметим, что за Ливерпуль в этом матче дебютировал японский новичок клуба Такуми Минамино.

Ливерпуль — Эвертон 1:0
Гол: Джонс, 71

Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, Филлипс, Милнер (Ларуси, 9) — Лаллана, Чиривелья, Джонс — Эллиот (Брюстер, 79), Ориги, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70)

Эвертон: Пикфорд — Коулмен (Кен, 63), Холгейт, Мина, Динь — Сидибе, Сигурдссон (Делф, 63), Шнейдерлен, Уолкотт (Бернард, 79) — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Предупреждение: Динь

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