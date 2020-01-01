Ливерпуль обыграл Эвертон в Кубке Англии

Ливерпуль вышел в четвертый раунд Кубка Англии.

Ливерпуль обыграл Эвертон в матче 1/32 финала Кубка Англии со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кертис Джонс.

Отметим, что за Ливерпуль в этом матче дебютировал японский новичок клуба Такуми Минамино.

Ливерпуль — Эвертон 1:0

Гол: Джонс, 71

Ливерпуль: Адриан — Уильямс, Гомес, Филлипс, Милнер (Ларуси, 9) — Лаллана, Чиривелья, Джонс — Эллиот (Брюстер, 79), Ориги, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 70)

Эвертон: Пикфорд — Коулмен (Кен, 63), Холгейт, Мина, Динь — Сидибе, Сигурдссон (Делф, 63), Шнейдерлен, Уолкотт (Бернард, 79) — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Предупреждение: Динь