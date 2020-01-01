Кубок Англии: Челси прошел в 1/16 финала, Тоттенхэм ждет переигровка
КПР — Суонси 5:1
Голы: Хьюджилл, 21, 45 Осейи-Сэмюэл, Уоллес, 76, Скоуэн, 90 — Байерс, 60
Кристал Пэлас — Дерби Каунти 0:1
Гол: Мартин, 32
Удаление: Миливоевич
Кристал Пэлас: Хеннесси, Ридевальд (Вудс, 76), Кэхилл, Келли, Пьеррик (Томкинс, 73), Маккарти, Миливоевич, Куяте, Майер (Макартур, 39), Уикхэм, Айю
Мидлсбро — Тоттенхэм 1:1
Голы: Флэтчер, 50 — Лукас Моура, 61
Тоттенхэм: Гассанига, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Сессеньон (Ло Сельсо, 56), Алли, Дайер, Уинкс (Ламела, 56), Моура, Эриксен, Мин Сон
Челси — Ноттингем Форест 2:0
Голы: Хадсон-Одои, 6, Баркли, 33
Челси: Кабальеро, Томори, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Жоржиньо, Педро (Лэмпти, 76), Ковачич (Маунт, 69), Баркли, Хадсон-Одои, Батшуаи
Шеффилд Юнайтед — Филд 2:1
Голы: Робинсон, 8, Кларк, 60 — Уильямс, 78
Шеффилд Юнайтед: Веррипс (Хендерсон, 41), Фримэн, Бешич, Джагелка, Брайан, Озборн, Моррисон, Родуэлл (Бэшам, 58), Кларк, Фримен, Робинсон (Стирмен, 88)
Чарльтон — Вест Бромвич 0:1
Гол: Зохоре, 32
Крю — Барнсли 1:3
Голы: Грин, 48 — Браун, 3, Чаплин, 75, Томас, 90+4
Бристоль — Ковентри 2:2
Голы: Кларк-Харрис, 6, Крейг, 32 — Уолш, 31, Крейг (автогол), 53
Бертон — Нортхэмптон 2:4
Голы: Эдвардс, 45+2, Фрэйзер, 90+1 — Адамс, 10, Ватсон, 23, Гуд, 45+1, Хоскинс, 70
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