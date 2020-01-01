Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кубок Англии: Челси прошел в 1/16 финала, Тоттенхэм ждет переигровка

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей 1/32 Кубка Англии за пятое января.
Кубок Англии: Челси прошел в 1/16 финала, Тоттенхэм ждет переигровка

КПР — Суонси 5:1

Голы: Хьюджилл, 21, 45 Осейи-Сэмюэл, Уоллес, 76, Скоуэн, 90 — Байерс, 60

Кристал Пэлас — Дерби Каунти 0:1

Гол: Мартин, 32
Удаление: Миливоевич 

Кристал Пэлас: Хеннесси, Ридевальд (Вудс, 76), Кэхилл, Келли, Пьеррик (Томкинс, 73), Маккарти, Миливоевич, Куяте, Майер (Макартур, 39), Уикхэм, Айю 

Мидлсбро — Тоттенхэм 1:1

Голы: Флэтчер, 50 — Лукас Моура, 61

Тоттенхэм: Гассанига, Вертонген, Орье, Алдервейрелд, Сессеньон (Ло Сельсо, 56), Алли, Дайер, Уинкс (Ламела, 56), Моура, Эриксен, Мин Сон

Челси — Ноттингем Форест 2:0

Голы: Хадсон-Одои, 6, Баркли, 33

Челси: Кабальеро, Томори, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Жоржиньо, Педро (Лэмпти, 76), Ковачич (Маунт, 69), Баркли, Хадсон-Одои, Батшуаи

Шеффилд Юнайтед — Филд 2:1

Голы: Робинсон, 8, Кларк, 60 — Уильямс, 78

Шеффилд Юнайтед: Веррипс (Хендерсон, 41), Фримэн, Бешич, Джагелка, Брайан, Озборн, Моррисон, Родуэлл (Бэшам, 58), Кларк, Фримен, Робинсон (Стирмен, 88)

Чарльтон — Вест Бромвич 0:1

Гол: Зохоре, 32

Крю — Барнсли 1:3

Голы: Грин, 48 — Браун, 3, Чаплин, 75, Томас, 90+4

Бристоль — Ковентри 2:2

Голы: Кларк-Харрис, 6, Крейг, 32 — Уолш, 31, Крейг (автогол), 53

Бертон — Нортхэмптон 2:4

Голы: Эдвардс, 45+2, Фрэйзер, 90+1 — Адамс, 10, Ватсон, 23, Гуд, 45+1, Хоскинс, 70

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь