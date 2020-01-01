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Лидер Порт Вейла: Меня разочаровали все игроки Ман Сити, кроме Зинченко

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Поуп обменялся футболками с украинским защитником.
Том Поуп
Том Поуп
Getty Images

Нападающий Порт Вейла Том Поуп рассказал о решении поменяться футболками с игроком Манчестер Сити Александром Зинченко после матча Кубка Англии (1:4).

"Обменялся футболками с Александром Зинченко, поскольку остальные игроки Сити меня разочаровали".

Также Поуп прокомментировал свой гол в матче с Ман Сити.

"Я никогда не думал, что забью Манчестер Сити. После гола было хорошо лишь несколько минут, пока соперник не сравнял счет. Всегда хорошо, когда ты забиваешь, но Сити быстро уничтожил всю надежду", - приводит слова Поупа BBC.

Напомним, что Зинченко роскошным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в этом матче.

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Теги: Александр Зинченко, Кубок Англии, футбол, Манчестер Сити
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